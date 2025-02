Valentina Busik ist Miss Germany 2025

Die diesjährige Miss Germany heisst Valentina Busik (27). Die Ärztin sicherte sich den Titel am Samstagabend beim Finale im Europa–Park in Rust in Baden–Württemberg. Auf Instagram zeigt sich die 27–Jährige im Anschluss emotional: «Ich bin so sprachlos! Danke für euer Vertrauen, das Gefühl gerade ist überwältigend.»