Valentina Pahde: Kein Comeback bei «GZSZ»

Schauspielerin Valentina Pahde (31) plant offenbar keine Rückkehr ans Set der RTL–Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Ein «GZSZ»–Sprecher teilte laut «rtl.de» mit: «Nach aktuellem Stand ist ein Comeback nicht geplant. Wir bedanken uns für die grossartige Zusammenarbeit und wünschen Valentina von Herzen alles Gute für ihre Zukunft.»
Vor drei Jahren hatte sich Valentina Pahde zunächst in eine Pause verabschiedet, nachdem sie viele Jahre die Figur Sunny Richter in der Serie gespielt hatte. 2023 ging Sunny für ihren Job in die USA. Die Fans konnten also zunächst auf eine Rückkehr von Valentina Pahde hoffen, die sich in ihrer Auszeit anderen Projekten widmen wollte.
Sie stand schon früh vor der Kamera
Valentina Pahde kam 1994 in München zur Welt. Ihre ersten Schauspielschritte machte sie in der ZDF–Serie «Forsthaus Falkenau», in der sie schon in jungen Jahren abwechselnd mit ihrer Zwillingsschwester Cheyenne von 2002 bis 2006 vor der Kamera zu sehen war.
Später folgten für Valentina Pahde Auftritte unter anderem in der Serie «Marienhof». Seit 2014 spielte sie dann Sunny im Hauptcast der RTL–Daily «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» und bekam mit «Sunny – Wer bist du wirklich?» bereits ein Spin–off. 2021 belegte sie in der 14. Staffel der RTL–Tanzshow «Let's Dance» den zweiten Platz. Pahde, die auch als Designerin und Model tätig ist, trat zudem in Ausgaben von «Inga Lindström», «Frühling», «Blutige Anfänger» oder
dem «Traumschiff» auf.