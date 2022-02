Valentinstag: Das perfekte Make-up zum Date

Lippen-Make-up

Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da, sang Cliff Richard (81). Am Valentinstag sollte man sich an diese Textzeilen halten. Wer es nicht ganz so knallig und auffällig mag, wählt einen zurückhaltenden, matten Rosarot-Ton mit leichtem Pink-Stich. Wichtig: Hat Frau sich für einen knalligen Lidstrich entschieden, sollten sich die Lippen in Sachen Farbe zurücknehmen.