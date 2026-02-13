Valentinstags-Überraschung: Schokokuchen mit rotem Herz

Zubereitung (120 Minuten)

1. Zunächst den roten Herz–Teig zubereiten: Den Backofen auf 175 °C Ober–/Unterhitze vorheizen und die Kastenform mit Backpapier auslegen. Die weiche Butter mit dem Zucker in einer Rührschüssel mindestens 4 Minuten cremig aufschlagen. Die Eier einzeln unterrühren, den Vanilleextrakt hinzufügen. Mehl, Backpulver und Salz vermengen und unterheben. Die rote Gelfarbe tropfenweise einarbeiten, bis ein kräftiges, sattes Rot entsteht – die Farbe wird beim Backen etwas blasser, daher ruhig intensiv einfärben. Den Teig in die Form füllen, glattstreichen und etwa 30–35 Minuten backen, bis ein Holzstäbchen trocken herauskommt. Den Kuchen vollständig auskühlen lassen.