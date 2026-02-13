Valentinstags-Überraschung: Schokokuchen mit rotem Herz

In diesem Schokoladenkuchen versteckt sich ein Geheimnis: Beim Anschneiden offenbart sich ein leuchtend rotes Herz, das jedes Stück ziert. Die Technik ist verblüffend einfach und der Effekt umso grösser. Das Rezept ist perfekt für alle, die am Valentinstag ihre grosse Liebe beeindrucken wollen.
Zutaten (für eine Kastenform)
Für den roten Herz–Teig:
125 g weiche Butter
125 g Zucker
2 Eier (Zimmertemperatur)
125 g Mehl (Type 405)
1 TL Backpulver
1 Prise Salz
1 TL Vanilleextrakt
Rote Lebensmittelfarbe (Gelfarbe)
Für den Schoko–Teig:
200 g weiche Butter
200 g Zucker
3 Eier (Zimmertemperatur)
220 g Mehl (Type 405)
30 g Kakaopulver (ungesüsst)
2 TL Backpulver
1 Prise Salz
100 ml Buttermilch
1 TL Vanilleextrakt
Kochutensilien: Kastenform (25 cm), Backpapier, Handrührgerät, 2 Rührschüsseln, Teigschaber, Herzausstecher (ca. 4–5 cm), scharfes Messer, Kuchengitter
Zubereitung (120 Minuten)
1. Zunächst den roten Herz–Teig zubereiten: Den Backofen auf 175 °C Ober–/Unterhitze vorheizen und die Kastenform mit Backpapier auslegen. Die weiche Butter mit dem Zucker in einer Rührschüssel mindestens 4 Minuten cremig aufschlagen. Die Eier einzeln unterrühren, den Vanilleextrakt hinzufügen. Mehl, Backpulver und Salz vermengen und unterheben. Die rote Gelfarbe tropfenweise einarbeiten, bis ein kräftiges, sattes Rot entsteht – die Farbe wird beim Backen etwas blasser, daher ruhig intensiv einfärben. Den Teig in die Form füllen, glattstreichen und etwa 30–35 Minuten backen, bis ein Holzstäbchen trocken herauskommt. Den Kuchen vollständig auskühlen lassen.
2. Den ausgekühlten roten Kuchen aus der Form lösen und die gewölbte Oberfläche mit einem Messer gerade abschneiden. Nun den Kuchen in gleichmässige Scheiben schneiden, die exakt so dick sind wie der Herzausstecher breit ist. Aus jeder Scheibe mit dem Ausstecher ein Herz herauslösen und die fertigen Herzen auf einem Brett bereitstellen. Wer keinen Ausstecher zur Hand hat, kann die Herzen mit einem Messer ausschneiden.
3. Die Kastenform erneut mit frischem Backpapier auslegen. Für den Schokoladenteig die weiche Butter mit dem Zucker schaumig schlagen. Die Eier einzeln unterrühren und den Vanilleextrakt hinzufügen. Mehl, Kakaopulver, Backpulver und Salz vermischen und abwechselnd mit der Buttermilch unter die Buttermasse heben, bis ein glatter, dunkelbrauner Teig entsteht.
4. Etwa zwei Esslöffel des Schokoteigs auf dem Boden der Form verstreichen. Die roten Herzen aufrecht und dicht aneinander in einer Reihe in die Form setzen. Den restlichen Teig um die Herzen und darüber verteilen, sodass sie vollständig eingeschlossen sind.
5. Den Kuchen im Ofen bei 175 °C etwa 45–50 Minuten backen. Dann wieder den Stäbchen–Trick anwenden. Den fertigen Kuchen 15 Minuten in der Form ruhen lassen, dann auf ein Kuchengitter stürzen und vollständig auskühlen lassen.
Anrichtetipps
Den Kastenkuchen auf ein schlichtes Holzbrett setzen und vor den Augen der Gäste anschneiden – der Überraschungsmoment ist der eigentliche Star.
Getränkeempfehlung
Ein Ruby Port mit fruchtiger Tiefe macht den Valentinstagsmoment besonders elegant.
Eine Schorle aus roten Früchten bringt die Schokolade perfekt zur Geltung.
Rezeptvariationen
Für eine noch intensivere Schokoladennote können 100 g gehackte Zartbitterschokolade in den Schokoteig eingearbeitet werden.
Mit einem Teelöffel Zimt und einer Prise Chilipulver im Schokoteig entsteht eine mexikanisch inspirierte Variante.