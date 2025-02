Valentinstagskarten für König Charles III. und Königin Camilla

Passend zum anstehenden Valentinstag bekamen Charles und Camilla von Kindern gebastelte Karten, wie die britische «Daily Mail» berichtet. «An: Königin Camilla – Ich hoffe, Sie haben Ihre Zeit hier genossen», hiess es demnach in einer der Karten. «Willkommen, König Charles. Sie sind der beste König aller Zeiten! Ich liebe Sie so, so sehr. Sie sind willkommen in Middlesbrough», stand in einer weiteren. Doch das sehen offensichtlich nicht alle so. Neben Royal–Fans hatten sich auch einige Anti–Monarchie–Demonstranten versammelt. Auf Bildern vom Donnerstag sind unter anderem «Not My King»–Schilder (dt. «Nicht mein König») zu sehen.