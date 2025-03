«Vampire Diaries»-Autotin L. J. Smith ist mit 66 Jahren gestorben

Sie schrieb ihren ersten Roman in der Highschool

Ihren ersten Jugendroman «The Night of the Solstice» schrieb L. J. Smith, die bürgerlich Lisa Jane Smith hiess, bereits in der Highschool. Nach mehreren erfolglosen Romanveröffentlichungen verfasste sie innerhalb von neun Monaten ihre Trilogie «Tagebuch eines Vampirs», die 1991 erschien sowie der vierte Teil ein Jahr später. In Deutschland erschienen die Bücher erstmals 1993 unter den Titeln «Das Erwachen», «Der Kampf», «Der Zorn» und «Die Rache».