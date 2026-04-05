«Vampire Diaries»-Star Candice King hat geheiratet

Autopanne vor der Abfahrt

Der Tag kam natürlich nicht ganz ohne Pannen aus. Die Vintage–Limousine, die die Familie zur Kapelle bringen sollte, streikte noch vor der Abfahrt. «Ich wollte garantiert nicht zu spät zu meiner eigenen Hochzeit kommen, also stiegen wir alle vier ins Auto, im Smoking und in weissen Kleidern, und fuhren selbst», erinnert sich Krueger. Als sie schliesslich am Altar standen, habe es sich angefühlt, «als würde der Rest der Welt weiter im Chaos versinken, während wir diesen kleinen Winkel der Welt ganz für uns allein hatten. Die Zeit schien stillzustehen und fühlte sich an wie ein Liebeslied.»