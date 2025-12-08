«Vampire Diaries»-Star Candice King ist schwanger

Die freudige Nachricht habe das Paar bereits vor einiger Zeit erfahren, doch das Geheimnis für sich zu behalten, um dann Freunde und Familie zu überraschen. Besonders die Reaktion ihrer beiden Töchter Florence (9) und Josephine (5) aus der Ehe mit ihrem Ex–Mann Joe King (45), Frontmann der Band The Fray, habe sie berührt. «Ich glaube, meine Töchter waren erleichtert zu verstehen, warum Mama plötzlich ständig aufstossen musste und zu seltsamen Zeiten ungewöhnliche Mengen gegessen hat», scherzte King.