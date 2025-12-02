«Vampire Diaries»-Star Kat Graham erwartet ihr erstes Kind

«Vampire Diaries»–Star Kat Graham (36) hat auf Instagram eine freudige Nachricht geteilt: Sie erwartet ihr erstes Kind. Die Schwangerschaft verkündete sie mit einer Fotoreihe, in der auch Ehemann Bryant Wood zu sehen ist. Er schmiegt sich an den Babybauch, hält ihn sanft und kuschelt sich auf einem anderen Bild an Grahams Gesicht. Die Schauspielerin wiederum strahlt auf einem der Schnappschüsse in die Kamera. «Wir bekommen ein Baby!!!», schrieb sie dazu. Wood ergänzte in der Kommentarspalte: «Wir sind bereit!»