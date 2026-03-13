«Vampire Diaries»-Star Kat Graham ist Mutter geworden

Kat Graham (36) ist Mutter geworden. Die ehemalige Darstellerin aus «Vampire Diaries» und ihr Ehemann Bryant Wood haben ihr erstes gemeinsames Baby, Sohn Prospero «Spero» Nyemah Wood, willkommen geheissen und die aufregende Neuigkeit am Donnerstag auf Instagram geteilt.
«Willkommen auf der Welt, Prospero ‹Spero› Nyemah Wood», schrieb das Paar zu seinem gemeinsamen Post, der die ersten Fotos der frischgebackenen dreiköpfigen Familie zeigte.
Süsse Schwangerschaftsnews im Dezember 2025
Graham hatte ihre Schwangerschaft erstmals am 1. Dezember 2025 in einem Instagram–Post bekannt gegeben. Der Post enthielt verschiedene Schwarz–Weiss–Polaroidfotos. Auf den Fotos posierte Graham mit ihrem Babybauch, während Wood sie umarmte. Ausserdem war zu sehen, wie sie ihren Pullover hochhob, um ihren nackten Babybauch zu zeigen, während Wood sich neben sie hockte und ihr liebevoll über den Bauch strich. «Wir bekommen ein Baby!!!», schrieb Graham zu dem Beitrag, zu dem Wood in den Kommentaren hinzufügte: «Wir sind bereit!»
Zwei Tage nach der Ankündigung verriet Graham dem Magazin «People», dass Babygeschlecht. «Bryant und ich freuen uns sehr, bekannt zu geben, dass wir einen kleinen Jungen erwarten», erzählte. «Diese Reise war voller Freude, Dankbarkeit und Liebe. Wir fühlen uns unglaublich gesegnet und können es kaum erwarten, dieses neue Kapitel zu beginnen.»
Heimliche Hochzeit im Herbst 2023
Graham und Wood gaben sich im Oktober 2023 in Los Angeles in einer standesamtlichen Trauung das Jawort, bei der sie passende weisse Outfits trugen und ein Freund ihre Verbindung vollzog.
Zwei Jahre nach ihrer heimlichen Hochzeit zelebrierten sie mit Familie und Freunden eine Hochzeitsfeier im Chalet Tournesol, einem privaten Anwesen in Mountain Center, Kalifornien. «Wir wollten unbedingt eine zweite Hochzeit, denn technisch gesehen war es unsere erste richtige Hochzeit. Als wir ursprünglich durchgebrannt sind, war es unglaublich privat – wir haben jemanden zu uns nach Hause kommen lassen, der uns getraut hat, und nur unsere Hunde waren dabei als Zeugen», erzählte Graham dem Magazin. «Es war auf seine Weise intim und romantisch, aber dieses Mal wollten wir unsere Liebe im Kreise unserer Familie und Freunde feiern», fuhr sie fort.