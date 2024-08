«Vampire Diaries»-Star Nina Dobrev erholt sich langsam von Rad-Unfall

«Es liegt noch ein weiter Weg vor uns»

Seit dreieinhalb Monaten erhole sie sich nun von den Folgen des folgenreichen Unfalls. «Ich glaube, es geht mir ziemlich gut», sagte Dobrev am Mittwoch gegenüber dem «People»–Magazin. «Ich bin dem Zeitplan ein wenig voraus, was die Heilung angeht, aber es ist immer noch ein sehr langer Prozess.» Die Ärzte seien «ziemlich überrascht» über ihre bisherigen Fortschritte. Gleichzeitig sei ihr anfangs nicht bewusst gewesen, dass die Heilung bis zu einem Jahr dauere: «Es liegt also noch ein weiter Weg vor uns», sagte sie. «Und oft verletzen sich die Leute an diesem Punkt des Heilungsprozesses erneut, weil sie sich gut fühlen. Und dann fangen sie an, normale Dinge zu tun. Ich muss mich also selbst daran erinnern, dass ich immer noch in der Reha bin und noch ein bisschen Zeit vor mir habe.»