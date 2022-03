«Vampire Diaries»-Star Paul Wesley spielt Captain Kirk

Damit steht ein wichtiger Neuzugang für die zweite Staffel bereits fest, noch bevor die erste Season von «Star Trek: Strange New Worlds» überhaupt ausgestrahlt wurde. Die startet erst am 5. Mai beim US-Streamingdienst Paramount+ und stellt ein Spin-off zu «Star Trek: Discovery» dar. Wieder mit an Bord: Anson Mount (49) als Captain Pike und Ethan Peck (36) als Spock. Wo die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht geklärt. Paramount+ soll erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 auch in Deutschland verfügbar sein, dann über Sky.