Vance übertrifft Trump bei Instagram-Followern - was steckt dahinter?

Vance hat dreimal so viele Follower

Auf seinem neuen Instagram–Account «vp» konnte JD Vance Stand 21. Januar bereits 9,4 Millionen Followerinnen und Follower sammeln. Trumps brandneuem «potus»–Account folgen derzeit hingegen nur 2,7 Millionen Menschen. Erstellt wurden die beiden Accounts wohl ungefähr zur selben Zeit. Trump teilte am späten Montagnachmittag deutscher Zeit seinen ersten Post, in dem er «das goldene Zeitalter für Amerika» einläutete. Vance teilte in seinem ersten Post ein Foto, das ihn bei seinem Amtseid neben Ehefrau Usha Vance (39) und den drei gemeinsamen Kindern zeigt.