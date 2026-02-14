Vanessa Borck tritt bei «Let's Dance» mit Profi-Tänzerin an

Borck, die mit ihrer Ex–Frau Ina eine Tochter hat, und 2025 als «Princess Charming» nach einer neuen Liebe suchte, erzählte gegenüber RTL, dass sie aber keinen Wunsch für ihren weiblichen Tanzprofi habe. Da sie jedoch 1,79 Meter misst, könne sie sich vorstellen, dass sie auch eine grössere Partnerin zur Seite bekomme, damit es nicht so eine «grosse Differenz» gebe. Ansonsten hoffe sie einfach, dass die Chemie stimme, damit sich die beiden Frauen beim Tanzen gut fühlen könnten.