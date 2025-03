Vanessa Borck von «coupleontour» ist die neue «Princess Charming»

In ihrer Instagram–Story gab Borck ihrem Millionenpublikum weitere Einblicke in die «Achterbahn» ihrer Gefühlswelt. «Ich hatte Momente, in denen ich einfach nur traurig war, weil mir alles zu viel wurde. Momente, in denen ich mich so sehr auf das gefreut habe, was kommt. Und dann wieder diese Welle der Unsicherheit, die Angst vor dem, was mich erwartet – vor dem Dreh, vor den Gefühlen, vor den Geschichten der Frauen, die ich kennenlernen darf.» Ihr Dasein als «Princess Charming» jetzt mit ihrer Community teilen zu können, fühle sich «so befreiend» an – extra wegen ihrer Tätigkeit als Influencerin gebe RTL die «Princess Charming» in diesem Jahr so viel früher bekannt als sonst.