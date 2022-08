Vanessa Bryant: Schadenersatz geht komplett an ihre Stiftung

Fotos vom Ort des Absturzes geteilt

Am vergangenen Donnerstag (25. August) hatte eine Geschworenenjury in Los Angeles Bryant den Schadenersatz zugesprochen. Vanessa Bryant hatte den Bezirk Los Angeles County wegen des Fehlverhaltens von Mitarbeitern der Feuerwehr und Polizei verklagt. In dem Prozess ging es um geleakte Fotos, die Ersthelfer am Ort des Hubschrauberabsturzes aufgenommen und weitergereicht hatten.