Vanessa Hudgens: Blick auf ihre Brautkleider von Vera Wang

Die Schauspielerin und der Baseballspieler sind seit drei Jahren ein Paar. Kennengelernt hatten sich die beiden via Zoom, bei einer virtuellen Yoga–Sitzung. Im Februar 2023 hatte Cole Tucker ihr in Paris einen Heiratsantrag gemacht, im Oktober feierte Hudgens ihren Junggesellinnenabschied. Eine geeignete Location für die Hochzeit zu finden, sei schwierig gewesen, enthüllte sie in der «Vogue». «Ich wusste, dass ich es nicht am Strand, in einem Ballsaal oder in einer Scheune machen wollte – das waren alles Dinge, die ich nicht wollte. Stattdessen wollte ich von Natur, Grün und Laub umgeben sein.» Sie habe unbedingt an einem «warmen Ort» heiraten wollen und so fiel die Wahl schliesslich auf Mexiko. «Ich wollte auch einen sehr spirituellen Ort.»