Vanessa Hudgens: Ehemann Cole Tucker verrät Geschlecht ihrer Kinder

Sie haben einen Sohn und eine Tochter

Der ehemalige Baseballprofi verriet im Podcast «Baseball Isn't Boring», dass sein ältestes Kind ein Junge und sein neugeborenes Baby ein Mädchen ist. Als Moderator Rob Bradford fragte, ob Tucker und Hudgens Söhne oder Töchter hätten, antwortete der Sportler: «Wir haben jeweils eins von jedem Geschlecht.» Über den turbulenten Familienalltag schob er hinterher: «Ich habe im Moment Kinder im Alter von sieben Wochen und anderthalb Jahren. Ich bin mittendrin im Kampf.»