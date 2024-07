Vanessa Hudgens: Nach der Geburt ihres Babys glücklich und verärgert

Vanessa Hudgens und Cole Tucker sind seit 2023 verheiratet

Erste Gerüchte um eine Beziehung zwischen Vanessa Hudgens und Cole Tucker waren 2020 aufgekommen. Im Dezember 2023 heiratete das Paar dann in Tulum, Mexiko. Später berichteten sie in einem Interview mit der «Vogue» von dem «magischen» Tag. «Ich bin so dankbar, dass wir eine private Hochzeit hatten», sagte Hudgens dem Magazin. «Wenn ich jetzt darüber rede, kommen mir die Tränen. Ich hätte es mir nicht besser erträumen können. Ich wusste, dass es magisch werden würde, aber es hat meine Erwartungen übertroffen.» Dass sie schwanger ist, enthüllte Hudgens auf dem roten Teppich der diesjährigen Oscar–Verleihung. In einer langen schwarzen Robe zeigte sie damals ihren wachsenden Babybauch.