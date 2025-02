Vanessa Mai begeistert ihre Follower mit ehrlicher Fotoreihe

Vanessa Mai verreist am liebsten an den Strand

Nach ihrem Weihnachtssong «Schneemann» veröffentlichte Vanessa Mai Ende Januar den Song «Von London nach New York». Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news dazu verriet sie indirekt, warum sie so viele «sonnengeküsste» Fotos von sich hat: «Strand, Strand, Strand, kurz mal Stadt. Ich liebe die Wärme und das Meer so sehr», sagte die gebürtige Baden–Württembergerin auf die Frage nach ihrem liebsten Urlaubsziel.