Vanessa Mai feiert Weihnachten zum ersten Mal in den Bergen

«Ich habe ganz viele Santas kennengelernt und selbst meinen eigenen Santa in mir entdeckt», freut sich die Sängerin bei einem Meet & Greet in Regensburg, bei dem sie selbst mit anpackt. Die 32–Jährige ist ein absoluter Weihnachtsfan und hat jüngst ihre Weihnachtssingle «Schneemann» veröffentlicht. Die Feiertage verbringt sie in diesem Jahr mit ihrem Ehemann Andreas Ferber zum ersten Mal in den Bergen, mit dem Evergreen «Last Christmas» in Endlosschleife.