Vanessa Mai: Helene-Fischer-Vergleich «war ein Geschenk»

In dem Moment habe sie gespürt, wie schwer es sei, sich zu zeigen, sagt die Sängerin. «Mitschüler belächeln dich, wenn du anders bist und einen Traum hast.» Doch ihr Ziel war klar: «Ich wollte auf der Bühne stehen. Immer.» Sie begann zwar eine Ausbildung zur Mediengestalterin, doch ging lieber ihrem Traum nach. Sie wurde Sängerin in der Band Wolkenfrei und startete anschliessend als Solokünstlerin durch.