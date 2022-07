Vanessa Mai und Andrea Berg: «Es gab zwischen uns nie Knatsch»

Andrea Berg (56) und Vanessa Mai (30) haben ihr erstes gemeinsames Interview gegeben. Der Schlagerstar ist die Stief-Schwiegermutter der jüngeren Sängerin: Denn Mai ist seit 2017 mit Andreas Ferber (geb. 1983), dem Stiefsohn von Andrea Berg, verheiratet. Seit fast zehn Jahren kennen sich die beiden Frauen. An Weihnachten 2012 seien sie sich «das erste Mal so richtig privat begegnet», erzählt Mai der «Bild am Sonntag». «Natürlich sass da für mich erst mal die Sängerin Andrea Berg und nicht die Mutter meines Freundes. Das war aussergewöhnlich und ich war aufgeregt.»