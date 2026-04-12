Vanessa Mai und Lola Weippert starten gemeinsamen Podcast

Die Schwaben–Liebe und das Showbusiness

In der Inhaltsbeschreibung zum Podcast, der ab dem 14. April startet, heisst es: «Sie stehen im Rampenlicht, sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und polarisieren die Massen. Über Vanessa Mai und Lola Weippert wird viel geredet – Zeit, dass sie das Mikro selbst in die Hand nehmen.» Die beiden seien «im Herzen Landeier». Weippert nenne sich selbst in ihrer Instagram–Bio noch «Kind vom Bauernhof», Mai habe ausgerechnet Backnang bei Stuttgart als ihren Wohnort ausgewählt. «Das muss wahre Schwaben–Liebe sein! Und daran ist ja nichts verkehrt. Vor allem nicht, weil das zweite Zuhause der beiden Freundinnen die ganz grossen Bühnen sind.» Die beiden hätten sich nicht im Ländle kennengelernt, sondern in Los Angeles, wird zudem über ihre Verbindung verraten.