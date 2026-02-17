Vanessa Mai: «Vergleiche führen selten zu mehr Selbstvertrauen»

Wie stehen Sie zu kosmetischen Eingriffen und Filtern in sozialen Medien?

Mai: Jede Person sollte selbst entscheiden dürfen. Mir persönlich ist wichtig, dass es authentisch ist. Der Vergleich und die Perfektion in den sozialen Medien kann einen manchmal auch krank machen und ist – gerade für junge Menschen – schwer realistisch einzuordnen. Ich finde die Entwicklung ist in der Hinsicht kritisch.