«Vater der Braut»-Regisseur Charles Shyer ist tot

Der 1941 in Los Angeles geborene Shyer war praktisch in die Filmbranche hineingeboren worden. Sein Vater Melville Shyer (1895–1968) arbeitete ebenfalls als Regisseur und als Produktionsleiter. Er war einer der Gründungsmitglieder der bis heute mächtigen Regisseurs–Gewerkschaft Directors Guild of America. Nach seinem Studium an der UCLA startete Charles Shyer seine Karriere zunächst beim Fernsehen, wo er unter anderem als Autor für die Serie «Männerwirtschaft» tätig war.