Vater-Sohn-Ausflug: Prinz William besucht mit George Frankreich

Genutzt hat die royale Unterstützung Wales allerdings nicht: Argentinien setzte sich am Ende in dem umkämpften Spiel mit 29:17 durch. William ist Schirmherr der Welsh Rugby Union und unterstützt das Team häufig bei Spielen von der Tribüne aus. Am Samstag war das Vater–Sohn–Duo in Frankreich im Stadion in aufeinander abgestimmten Outfits zu sehen. Die Royals trugen dunkelblaue Anzüge und rote Krawatten.