Vater-Sohn-Bild: Prinz William gratuliert König Charles zum Ehrentag

Auf dem ersten Bild sitzen Charles und William in Ski–Montur und bestens gelaunt auf einer Holzbank im Schnee, einen Arm haben sie auf der Schulter des jeweils anderen. Dass das Bild schon einige Jahre auf dem Buckel hat, ist nicht zuletzt an der vollen Haarpracht von William zu erkennen. Dazu schrieben der Prinz und die Prinzessin von Wales: «Wir wünschen Seiner Majestät dem König einen wunderschönen 75. Geburtstag.» Es folgt ein aktuelles Bild des Monarchen sowie eines, auf dem William und Kate sowie die drei gemeinsamen Kinder George (10), Charlotte (8) und Louis (5) sowie König Charles und Königin Camilla (76) gemeinsam in die Kamera grüssen.