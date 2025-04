Vatikan zeigt erstes Bild: So sieht das Grab von Papst Franziskus aus

Hinter einer einfachen Sperrholzwand in der Basilika Santa Maria Maggiore bleibt das Grab von Papst Franziskus (1936–2025) den Blicken der Besucher noch verborgen. Doch der Vatikan hat nun erstmals ein Foto veröffentlicht: Die letzte Ruhestätte zeigt sich so bescheiden, wie es sich der Papst selbst gewünscht hatte. Auf dem Boden ruht ein schlichter Stein, der nur einen einzigen Namen trägt – «Franciscus». Darüber an der Wand erinnert eine Nachbildung seines silbernen Brustkreuzes an das Leben und Wirken des Pontifex.