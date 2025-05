VE Day in London: Royal Family zeigt sich auf dem Palastbalkon

In der Mitte des Balkons standen der Monarch und seine Ehefrau – sie in einem leuchtenden saphirblauen Mantelkleid, er in einer Uniform der Marine, die so ähnlich auch sein Grossvater König Georg VI. (1895–1952) am 8. Mai 1945 auf demselben Balkon getragen hatte. Zu ihrer Linken stand Prinz William (42) in RAF–Uniform mit Ehefrau Prinzessin Kate (43) in Burgunderrot und den Kindern, Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7).