Wie Ackerbohne und Erbse zum Frühstücks-Rührei werden

Als Saubohne, Schweinsbohne oder Pferdebohne ist sie, wie der Name erahnen lässt, vor allem als gutes Futter für Nutztiere bekannt. Doch die Ackerbohne kommt auch einem anderen Tier zugute: Der Henne kann sie eine Menge Arbeit ersparen, denn richtig verarbeitet, wird die Bohne zum Ei-Ersatz und bietet alles, was das Frühstücksherz begehrt: vom Rührei, über French Toast bis zum Omelette. Zudem ist das glutenfreie Produkt einerseits reich an Vitamin B12, Proteinen und Ballaststoffen, andererseits arm an Kalorien sowie gesättigten Fettsäuren. Auch in Sachen Nachhaltigkeit kann sie sich sehen lassen: Die Ackerbohne bindet Luftstickstoff im Boden, düngt ihn so auf natürliche Weise und lockt Hummeln, Bienen und Wespen an.