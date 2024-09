Venedig Filmfestival: Regiestar Pedro Almodóvar gewinnt Goldenen Löwen

Spaniens Regiestar Pedro Almodovar (74) hat den Hauptpreis bei den Filmfestspielen von Venedig gewonnen. Für seinen Pro–Euthanasie–Film «The Room Next Door» (Dt. Kinostart: 24. Oktober) wurde er am Samstagabend mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Der Film über die Freundschaft von Frauen am Ende des Lebens mit Tilda Swinton (63) und Julianne Moore (63) in den Hauptrollen war Almodovars erster englischsprachiger Spielfilm.