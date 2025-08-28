Venedig: Francis Ford Coppola überreicht Werner Herzog Ehrenlöwen

Coppola lobt Herzog–Filme als «einzigartig, sehr unterschiedlich und grossartig»

Der grosse US–amerikanische Filmemacher hatte erst Anfang des Monats eine Herz–OP in Rom überstanden. Sein Auftritt in Venedig war laut des US–Branchenmagazins «Variety» nun der erste seit dem Eingriff. «Ich bin hier, um Werner Herzog zu loben, und es reicht nicht aus, Werner Herzog zu loben. Man muss die Tatsache feiern, dass jemand wie er überhaupt existieren kann», begann Coppola seine Rede, um hinzuzufügen, dass alle Werke Herzogs «einzigartig, sehr unterschiedlich und grossartig» seien.