Venezuela-Militärakt: «Jack Ryan»-Clip mit John Krasinski geht viral

Cuse appellierte abschliessend an die Besonnenheit: «Jedes Mal, wenn die Vereinigten Staaten im Ausland Gewalt anwenden, ist das ein Moment, der Reflexion verdient. Die Konsequenzen tragen vor allem Menschen, die sehr wenig Kontrolle über die Ereignisse haben. Ich kann nur hoffen, dass sich die Dinge in Richtung Stabilität und Frieden für die dort lebenden Menschen bewegen.» Maduro und seine Frau haben sich am Montag vor einem US–Bundesgericht für nicht schuldig erklärt. Die nächste Anhörung ist für den 17. März angesetzt.