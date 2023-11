«Venom 3»-Kinostart verschoben - kurz nach Ende des Hollywood-Streiks

Hardy spielt einen Reporter, der sich symbiotisch mit einem Alien verbindet und dadurch Superkräfte entfaltet. 2018 erschien der erste Teil der Action–Filmreihe, 2021 folgte Teil Zwei mit dem Titel «Venom: Let There Be Carnage» (Dt. etwa «Lasst das Gemetzel beginnen»). Bereits der zweite Teil musste infolge der Corona–Pandemie mehrfach verschoben werden.