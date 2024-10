«Venom 3» startet: Tom Hardys Abschied aus dem Superhelden-Universum?

Der Beiname von «Venom 3» deutet es bereits an: Der Streifen von Regisseurin Kelly Marcel (50), der am 24. Oktober in die deutschen Kinos kommt, bittet demnach zu «The Last Dance». Aber für wen eigentlich? Tom Hardy (47) scheint seinen Abschied aus dem Superhelden–Universum bereits bestätigt zu haben. Aber was bedeutet das heutzutage schon bei Marvel, DC und Co.?