Venus Williams: Glänzender Auftritt in Silber und Weiss

Will Smith spielt Vater Williams

Der Film, in dem Will Smith (53) den Vater der Athletinnen porträtiert, Richard Williams (80), war für zwei Awards nominiert. Den Preis als «Bester Hauptdarsteller» nahm Smith unter Tränen an. «Das ist einer der grössten Momente meiner Karriere», sagte Smith in seiner Dankesrede." Venus Williams hatte ihn zu den Awards in Los Angeles begleitet - oder umgekehrt.