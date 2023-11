Vera Int-Veen: «Hans Meiser ist der Vater aller Talkshows»

Sie sind zwei der bekanntesten TV–Gesichter der 90er–Jahre und feierten mit ihren Formaten riesige Erfolge. Moderatorin Vera Int–Veen (56) mit ihrer Show «Vera am Mittag» in Sat.1 und ihr Kollege Hans Meiser (1946–2023) mit der nach ihm benannten Show «Hans Meiser» bei RTL. Nach dem Tod von Meiser nimmt Int–Veen im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news Abschied von ihrem Mitstreiter: «Hans ist eine TV–Legende und prägte über Jahrzehnte die Fernsehlandschaft. Ich behalte ihn als Pionier des Daily Talk in Erinnerung», sagt Int–Veen.