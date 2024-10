Vera Int-Veen kümmert sich um ihre krebskranke Freundin Andrea Plewig

Vera Int–Veen bescheinigt, dass Plewig die Erkrankung mit Mut und «einer grossen Prise Heiterkeit» meistere. So werden die Freundinnen sicher auch die nächsten Schritte gemeinsam durchstehen: «Der Tumor ist bei der letzten Ultraschalluntersuchung etwas kleiner geworden», erzählte Andrea Plewig. «Ich muss vier Chemotherapien durchstehen. Bald wird entschieden, ob ich danach brusterhaltend operiert werde oder die Brust amputiert wird.» Es sei ein «grosses Glück», dass sie ihre Freundin an ihrer Seite haben. So viele Menschen seien von Krebs betroffen: «Ich würde es jedem wünschen, eine so wunderbare Frau wie Vera in ihren Leben zu haben.»