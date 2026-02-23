Vera Wang überrascht bei den BAFTAs mit blonden Haaren

2025 zeigte sie ebenfalls eine haarige Überraschung

Die Designerin ist für ihre extravaganten Red–Carpet–Looks bekannt. Bei den BAFTA Awards im vergangenen Jahr trug sie ebenfalls einen Schwarz–Weiss–Look: ein schwarzes, umgedrehtes Bandeau–Top und einen hochgeschnittenen, schwarz–weissen Color–Blocking–Rock mit einem strukturierten Schösschen an der Taille. Der Rock fiel in zarten Falten und hatte eine kurze Schleppe. Sie präsentierte damals übrigens ebenfalls eine neue Frisur – einen stumpf geschnittenen, braunen Long Bob, der ihre Schultern nur knapp streifte.