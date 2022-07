Veränderte Zähne? Was das mit unserer Gesundheit zu tun haben kann

Bröckelnde Milchzähne

«Hinter bröckelnden Kinderzähnen steckt in vielen Fällen die bislang kaum bekannte, aber folgenschwere Mineralisationsstörung MIH (Molaren-Inzisive-Hypomineralisation). Weitere typische Symptome sind gelblich-weisse bis braune Verfärbungen der ersten bleibenden Backen- (Molaren) und Schneidezähne (Inzisiven) im Ober- und Unterkiefer. Über die Ursachen rätseln Wissenschaftler bis heute: Mögliche Auslöser sind u.a. eine Schädigung vor der Geburt oder in den ersten Lebensjahren sowie Infektionskrankheiten wie Masern oder Mumps. Was hilft? Ist die Oberfläche des Zahns noch intakt, so genügt es oft, diesen lokal zu fluoridieren. Wurden bereits Teile des Zahns zerstört, so müssen diese vollständig entfernt und saniert werden, um die Restsubstanz zu schützen. In manchen Fällen kommt nur eine Überkronung in Frage oder, schlimmstenfalls, das Ziehen des betroffenen Zahnes. Wichtig ist bei Kindern mit MIH eine regelmässige Kontrolle (am besten alle drei Monate) mit begleitender Professioneller Zahnreinigung.»