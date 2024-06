Verbotenes Urlaubssouvenir: Hier ist Muscheln sammeln nicht erlaubt

Auch Sand mitnehmen in einigen Regionen verboten

In einigen Regionen ist es sogar verboten, Sand vom Strand als Souvenir einzupacken. So gilt etwa in Sardinien, der Türkei, Ägypten, Thailand und den Philippinen ein strenges Verbot. Auch wer auf der Nordseeinsel Sylt Sand einsteckt, muss mit einer Geldstrafe rechnen. Der Grund: Durch natürliche Erosion schrumpfen die Strände, an manchen Orten zählt buchstäblich jedes Sandkorn.