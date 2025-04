Verbrauchermagazin mit Klaas Heufer-Umlauf steht in den Startlöchern

Kampfansage an die Konkurrenz

Deswegen teilt Klaas Heufer–Umlauf auch gleich kräftig gegen die etablierte Konkurrenz im Bereich Verbrauchermagazin aus. «Die Kollegen von ‹Stern TV› können sich schon mal als gefi*** betrachten», betont er kampflustig. Und auch Mario Barth (52) und sein «Mario Barth deckt auf!» will der «Experte für alles» in den Schatten stellen: «Von solchen Ulk–Sendungen möchte ich mich distanzieren und auch von so billiger Effekthascherei. Ich fahre jetzt nicht zum Flughafen BER, stell mich staunend davor und sage, wo hier was schiefgelaufen ist. Wir haben auch keine Toilette, in der Steuergeld runtergespült wird. Mit solchem Quatsch will ich nichts zu tun haben.»