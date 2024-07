Verbringen Jennifer Lopez und Ben Affleck den 4. Juli getrennt?

Kurz vor dem US–amerikanischen Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli, befinden sich Jennifer Lopez (54) und Ehemann Ben Affleck (51) an unterschiedlichen Orten des Landes – und zwar so weit auseinander wie möglich. Während die Sängerin diese Woche in New York City gesichtet wurde, war der Schauspieler am Mittwoch (3. Juli) in Los Angeles unterwegs. Verbringt das Ehepaar den Feiertag also nicht gemeinsam?