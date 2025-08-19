Verbringt Prinz Andrew den Sommerurlaub mit König Charles?

Familientreffen in der Craigowan Lodge

Das Paar soll in der sieben Zimmer grossen Craigowan Lodge untergebracht sein, einem der Lieblingshäuser der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926–2022) auf dem Anwesen. Auch die gemeinsamen Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) werden mit ihren Familien zu einem späteren Zeitpunkt vor Ort erwartet, heisst es in dem Bericht weiter.