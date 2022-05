Verdacht auf Hautkrebs: Doreen Dietel appelliert an ihre Fans

Doreen Dietels Sohn soll von möglicher Krebsdiagnose nichts mitbekommen

In ihrer Story zeigt Dietel, dass sie kurz nach der Operation schon wieder mitten im Alltag angekommen ist. Ihren Sohn habe sie bereits zur Schule gebracht. Der soll von all dem nichts mitbekommen, erklärt die Mutter. «Er weiss, dass da was ist, aber denkt dann: ‹Das ist so ne Zecke wegmachen. Überhaupt nichts Dramatisches.› Das will ich auch gar nicht», erzählt sie.