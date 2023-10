Verdacht auf Herzinfarkt: Kevin Spacey musste in eine Klinik

Genau an seinem 64. Geburtstag am 26. Juli hatte die Jury am Southwark Crown Court in London den Schauspieler in allen Anklagepunkten freigesprochen. Ihm waren sexuelle Übergriffe gegen vier Männer vorgeworfen worden. Der Freispruch in London folgte auf einen Freispruch in den USA: Bereits im Oktober 2022 wurde Spacey von einer New Yorker Jury für nicht schuldig befunden. Sein Schauspielkollege Anthony Rapp (51) hatte ihm vorgeworfen, ihn sexuell belästigt zu haben, als Rapp gerade einmal 14 Jahre alt war. Seit 2017 die ersten Vorwürfe laut wurden, kam die Karriere des gefallenen Schauspielers zum Erliegen.