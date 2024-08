Verdauungsprobleme beim Reisen? Das hilft dagegen

Das hilft bei Verdauungsproblemen im Urlaub

Das Problem lässt sich aber in vielen Fällen relativ einfach verhindern. Zum einen sollte man darauf achten, genügend Wasser zu trinken. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist entscheidend, um die Verdauung in Gang zu halten – vor allem in warmen Regionen. Zudem ist ausreichend Bewegung wichtig: Bei Autofahrten am besten immer wieder Pausen einlegen und kurz ein bisschen spazieren. Auch am Zielort können Spaziergänge oder leichte sportliche Aktivitäten den Darm in Schwung bringen.