Verdiente «Der Brutalist»-Regisseur «keinen Cent» am Oscar-Hit?

Zwar spielte «Der Brutalist» weltweit bislang lediglich rund 30 Millionen US–Daller ein – in Zeiten von Milliarden–Franchises wie Marvel und Co. also Peanuts. Zugleich kostete der Film über den fiktiven ungarischen Architekten László Toth (Brody) aber auch nur geschätzte zehn Millionen US–Dollar.